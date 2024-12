(ACON) TERRORISMO. MORETTI (PD): A MONFALCONE SI PARLI DI TEMI CONCRETI

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

lun 30 dicembre 2024

anche l’Italia, nessuno l’ha mai nascosto n? intende farlo ora.

Di questo se ne stanno occupando la magistratura, i servizi di

intelligence e le Forze dell’Ordine, non certo i vari Salvini o

Cisint, in perenne campagna elettorale, che conoscono come unico

metodo di confronto il tentativo di delegittimazione di chi non

la pensa come loro”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd

in Consiglio regionale, Diego Moretti, replicando alle

dichiarazioni dell’europarlamentare Anna Maria Cisint sul caso

del cittadino turco arrestato per terrorismo.

“Ricordo che negli otto anni di amministrazione Cisint – aggiunge

Moretti – la presenza degli stranieri ? aumentata del 40 per

cento. Capisco che da quando frequenta Bruxelles e si ? messa a

fare l’assessora tuttologa, il ‘sindaco ombra’ di Garritani e

balia del futuro candidato del Centrodestra, Cisint abbia poco

tempo per leggere le dichiarazioni altrui e quindi, nelle sue

repliche, confonde mele con pere. Nel suo atteggiamento

costantemente arrogante, si accorger? che nella mia dichiarazione

di ieri non c’erano n? sottovalutazione, n? ideologia, men che

meno negazionismi di vario tipo. Non ? parte della mia storia n?

della mia cultura di riferimento”.

Il dem giudica “patetico il nuovo argomento di (presunta)

delegittimazione, quando afferma che, non essendo il sottoscritto

di Monfalcone, non posso conoscerla: al posto suo mi preoccuperei

pi? del fatto che penso di conoscere la citt? pi? di qualche suo

assessore”.

Secondo Moretti “l’attenzione di chi si candida ad amministrare

la citt? dovrebbe essere quella di concentrarsi sui temi del

territorio: quindi, parliamo di Monfalcone come polo industriale

del Friuli Venezia Giulia, tra le citt? della regione con i

redditi pro capite pi? bassi, oppure della necessit? di alzare i

salari dei lavoratori del cantiere (sia quelli diretti, sia

quelli dell’indotto) e con esso il cambio di modello

organizzativo di Fincantieri”.

Il consigliere di Centrosinistra chiede, allora, “perch? non

parlare del decreto della vergogna sull’amianto (che ha visto un

imbarazzato silenzio di Cisint), del rischio che i servizi

sanitari dell’ospedale e del territorio monfalconese vengano

impoveriti, oppure della scelta scellerata di costruire un campus

scolastico nell’unico polmone verde della citt?. Di questo

dovremmo parlare, non di temi sui quali vigilano, con costanza,

efficacia e discrezione, servizi di sicurezza e Forze

dell’Ordine. Tutto il resto serve a qualcuno per lucrare voti e

consenso”.

