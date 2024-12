(ACON) REGIONE. MORETTI (PD): IL LITIGIOSO CENTRODESTRA PENSI A GOVERNARE

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 30 dic – “Prima gli scontri sulla sanit? (con

l’abbandono della Giunta da parte degli assessori di FdI e la

contrariet? di Fratelli d’Italia della Destra Tagliamento

all’accorpamento Cro-Asfo), adesso il tira e molla, via media,

sul terzo mandato. Il Centrodestra non anteponga gli interessi di

partito a quelli della comunit? regionale. Pretendiamo pi?

chiarezza e soprattutto maggiore responsabilit? verso i cittadini

del Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma in una nota il capogruppo

del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando le

parole del segretario regionale della Lega, Marco Dreosto, sul

dibattito nella maggioranza di Centrodestra.

“La prova di forza tra Lega e Fratelli d’Italia – sostiene

Moretti – non pu? che indebolire il sistema e le scelte da fare

per il suo sviluppo. Pensino a governare, ad affrontare i nodi

dell’economia, dove serve una chiara politica industriale finora

mai affrontata in maniera organica e strutturale, alla sanit? che

mai come ora ha bisogno di risposte sia a livello di governance

(la riconferma dei direttori generali ? in questo senso

significativa), di medici di medicina generale, sia di

strutturazione di servizi e personale”.

“Con i litigi sulle nomine politiche, sul terzo mandato del

presidente o sulla sbagliata introduzione delle Province, tra

totonomi e nuove proposte di confini, il Centrodestra si sta

contraddistinguendo in negativo per le proprie divisioni e per

una lotta tra Lega e FdI per imporsi uno sull’altro. Nel mezzo di

questo litigio – conclude il dem – non dimentichiamo le

reprimende del presidente Fedriga verso le opposizioni, con

imbarazzanti lezioni e giudizi ipocriti. I tanti soldi a

disposizione o la propaganda a buon mercato non riescono a

nascondere una situazione di litigiosit? sotto gli occhi di

tutti, che non vorremmo complicasse il governo della regione”.

