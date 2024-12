(ACON) GARANTE. SBRIGLIA: CREARE MANIFESTO DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

lun 30 dicembre 2024

conflitto d’interesse, vista anche la mia et?, ma, nella veste di

Garante dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia

Giulia, intendo rivolgere un augurio speciale a tutte le persone

‘diversamente giovani’, quelle che una societ? disorientata

considera, semmai, come un peso sociale, un costo, una zavorra,

verso cui non va indirizzata alcuna attenzione ulteriore”.

L’augurio ? contenuto in una nota del Garante Fvg, Enrico

Sbriglia.

“Spesso sento, dalla vulgata comune – prosegue Sbriglia -, che in

fondo gli anziani hanno gi? vissuto, sono addirittura colpevoli

di percepire pure un reddito, mentre tanti giovani sono ancora

alla ricerca di un lavoro e vedono allontanarsi loro le

prospettive per un trattamento pensionistico adeguato e dignitoso

in futuro. Nel registrare tali tristi e preoccupanti

considerazioni, per?, osservo come i critici verso le persone

anziane dimentichino che quest’ultime sono a loro volta genitori

e genitrici, nonne e nonni, zie e zii, e anch’esse sono in

continua ansia pensando al futuro dei pi? giovani, verso i quali

continuano a serbare attenzione e rivolgere un aiuto, anche e

sempre pi? spesso economico, senza ritorno, senza chiedere nulla

in cambio”.

Il Garante ribadisce che il suo augurio “? rivolto alle persone

anziane che, al contrario di un pensiero diffuso nei loro

confronti, perch? colpevoli dell’appesantimento della spesa

sociale, andrebbero maggiormente tutelate e protette attraverso

adeguati strumenti di welfare sociale. Come Garante, pertanto,

avendo incrociato tante belle persone che sono disponibili ad

aiutarmi al riguardo, mi impegner? nel corso del 2025 pure su

questo fronte, oltre che verso l’infanzia e l’adolescenza, le

persone detenute, i minori stranieri non accompagnati, quanti

subiscano le discriminazioni pi? diverse”.

Sbriglia si dice “certo che questa Regione abbia tutti i mezzi e

le potenzialit? per poter investire anche sulle persone anziane

e, soprattutto, di valorizzarne le esperienze, le storie,

l’impegno che ne hanno caratterizzato l’esistenza e che, ancora

oggi che sono pensionate, costituiscono un elemento fondamentale

delle nostre societ?, se davvero volessimo considerare

quest’ultime progredite e democratiche”.

Ecco che l’impegno che si assume “? quello di proporre la

realizzazione, come accaduto anche in altre realt? territoriali,

di un ‘Manifesto dei diritti delle persone anziane’, capace, ove

sar? condiviso, di coinvolgere fattivamente le istituzioni verso

le quali sar? rivolto. I temi che cercheremo di affrontare

saranno quelli della sicurezza, del tempo libero, di come

migliorare la qualit? della salute, di come non rimanere

prigionieri inermi delle tecnologie moderne, soprattutto quelle

informatiche, ove non si sia nativi digitali, in quanto gi?

entrare in una piattaforma informatica, muniti di Spid o Cie,

soprattutto ove non si possegga un computer o un qualunque altro

dispositivo, risulta a tante persone anziane una impresa

difficile, cos? come il trovare un modo per trasmettere alle

giovani generazioni esperienze ed abilit? acquisite nel tempo”.

“La Regione Friuli Venezia Giulia con le sue laboriose comunit?,

ne sono certo, sapr? insegnare molto. Auguri, per tanto, per un

2025 ove nessuno si senta abbandonato o trascurato”, conclude.

