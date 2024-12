1230 concerto fine anno Teatro Civico

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Teatro Civico La Spezia

NOTTE VIENNESE

Concerto di San Silvestro

Martedì 31 dicembre 2024 ore 20.30

Ensemble Symphony Orchestra

Soprano Renata Campanella

Tenore Antonio ColamoreaDirettore Stefano GiaroliLa Spezia, 30 dicembre 2024 – Una Notte Viennese al Teatro Civico della Spezia per salutare l’arrivo del 2025. L’evento di fine anno, organizzato da Società dei Concerti Onlus in collaborazione con il Comune della Spezia, prevede martedì 31 dicembre alle 20.30 un concerto con un cast d’eccezione: sul palco saliranno il soprano Renata Campanella e il tenore Antonio Colamorea, accompagnati da Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Stefano Giaroli. Renata Campanella è un soprano dalla voce potente e versatile, già protagonista nei maggiori teatri italiani e internazionali.

Antonio Colamorea, tenore di fama internazionale, apprezzato per la sua eleganza e la sua intensa espressività.

Stefano Giaroli, direttore d’orchestra di fama internazionale, noto per la sua passione e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.