(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 *Lunedì 30 dicembre ore 17, aula consiliare di Lizzano: no del centro destra alla riapertura della discarica ex Vergine*

“Le segreterie provinciali dei partiti del centro destra ed i relativi rappresentanti a tutti i livelli, saranno a Lizzano presso la sala consiliare, lunedì 30 dicembre alle ore 17.00 per manifestare la propria ferma contrarietà alla riapertura della discarica ex “Vergine”. Sono note le vicende ambientali e giudiziarie che hanno riguardato quel sito. Noi riteniamo che la nostra provincia abbia già dato tanto in termini naturalistici e che non si possa continuare a pagare il prezzo del fallimento del centro sinistra regionale per la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti. Nel corso dell’incontro con i cittadini, le associazioni e la stampa avremo modo di spiegare la nostra posizione e chiarire le responsabilità reali in merito allo stato delle cose ad oggi.

Noi siamo dalla parte di coloro i quali non accettano che, ancora una volta, il nostro territorio venga deturpato, in maniera irreversibile, per interessi esclusivamente economici che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo turistico, enologico, agricolo ed economico della provincia di Taranto. Durante il dibattito, approfondiremo le ragioni del NO e faremo in modo che queste voci giungano forti e chiare su tutti i tavoli, compreso quello della regione Puglia. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze alla riapertura di questo sito. Questo deve essere chiaro”.

così i Coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia Dario Iaia, Forza Italia Vito De Palma, Lega Luigi Laterza, Noi Moderati Pierfilippo Marcoleoni e UDC Michele Andrisano.