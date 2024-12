(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

29 dicembre 2024 Export, Mazzetti (FI): "Quarto posto nel mondo è importante traguardo merito dell'autorevolezza del governo e delle capacità imprenditoriali"

Roma, 29 dic. – “L’Italia torna in vetta nel mondo grazie alle sue esportazioni, superando altre economie manifatturiere, nonostante la congiuntura sfavorevole e i costi al rialzo di materie prime ed energia. Siamo quarti nel mondo ed è un successo importante, dal quale partire, senza adagiarsi, ma continuando a investire in sviluppo tecnologico, digitale, robotica, sostenibilità, responsabilità. È un successo di rilievo perché siamo un paese manifatturiero vocato alla qualità e non alla quantità, merito indubbio dei nostri distretti produttivi, come quello del tessile e della moda pratese, colonna portante dell’export italiano, o dell’oro aretino. Sicuramente, è merito anche di un governo e di un Ministro degli Esteri autorevole che lascia lavorare le aziende e le sostiene con misure concrete e strutturali, stimolando il capitale umano e industriale che abbonda in Italia. Bisogna fare ancora di più, dal punto di vista fiscale burocratico e giuridico, per attrarre investimenti, ma anche dal punto di vista dei contratti di lavoro, diminuendo i costi all’impresa con una politica economica liberale. Non ultimo, bisogna far sì che non si perda una cultura del lavoro che ci appartiene, invogliando i giovani a fare del loro meglio e ad affermarsi con il lavoro basto sulla conoscenza logica e un’ambizione sana. Ad ogni modo, questo traguardo è segno che ci sono dei fondamentali su cui investire seriamente: adesso dobbiamo convincere l’Europa a interrompere le politiche ideologiche verdi che non servano né allo sviluppo né all’ambiente”. Lo afferma, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

