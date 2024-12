Costituita a Potenza sezione Professione Italia

(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 E’ stata costituita la sezione di Potenza di Professione Italia, “il

‘network’ di liberi professionisti vicini al centrodestra, ispirato dai

valori della tradizione liberale, popolare, nazionale”. L’obiettivo, si

sottolinea in una nota, è di “supportare la coalizione di governo, sia a

livello locale, sia a livello nazionale, mettendo a disposizione di tutti i

partiti dell’area politica di maggioranza le proprie competenze, con un

elemento di novità, quale è l’unione ‘trasversale’ di professionisti

qualificati”. Il direttivo nominato è tutto al femminile. Alla Presidenza

e’ stata eletta l’avv. Annalisa Tomasiello. Vicepresidente: avv. Alessandra

Guarini; Segretario: dott.ssa Ilaria Marchetti; Vice Segretario: dott.ssa

Francesca Conte.Tesoriere: dott.ssa Rosanna Sabato. L’associazione conta

già oltre 30 sezioni in tutto il territorio nazionale. La mission è quella

di rappresentare il mondo dei liberi professionisti appartenenti a tutte le

specializzazioni; professionisti che decidono di fare rete per affermare e

difendere i propri legittimi interessi e ideali, e di sostenere i principi

dello Stato e dell’economia liberali, riconoscendosi in particolare nelle

linee ispiratrici e programmatiche democratiche, laiche e riformiste.