(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 Cisl. Zedda(FdI) : grazie a Sbarra per suo lavoro

“Un ringraziamento a Luigi Sbarra per il suo lavoro nella Cisl. Un lavoro fatto di confronto e dialogo, senza pregiudizi nei confronti del governo e senza snaturare il suo ruolo per portare avanti posizioni di parte.

Sbarra ha dimostrato che in Italia esiste un Sindacato che lavora per il bene dei lavoratori e della Nazione”.

Lo dichiara Antonella Zedda, vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica