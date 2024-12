(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

29 dicembre 2024

Provincia di Siena

COMUNICATO STAMPA

Approvato il Bilancio di Previsione 2025: Montepulciano punta su equità, sostenibilità e sviluppo

Innalzata soglia di esenzione addizionale Irpef, riviste le fasce mensa scolastica per venire incontro alle fasce più vulnerabili popolazione. Modifiche all’imposta di soggiorno. Piano opere pubbliche da 31 milioni.

Il Consiglio Comunale di Montepulciano ha approvato, a maggioranza, nella seduta di venerdì 27 dicembre 2024 il Bilancio di Previsione per l’anno 2025. Il documento programma un utilizzo delle risorse in linea con i valori di equità sociale, sviluppo culturale e potenziamento dei servizi, come esposto in sede di presentazione dall’Assessora con delega al Bilancio, Angela Barbi.

Tra le principali novità si evidenzia la rimodulazione dell’addizionale comunale IRPEF, con un innalzamento della soglia di esenzione per redditi annui imponibili da lavoro dipendente o pensione, portata da 10.000 a 11.000 euro, per alleggerire il carico fiscale delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il bilancio destina oltre 2 milioni di euro alle politiche sociali, assicurando il mantenimento di servizi fondamentali come l’assistenza domiciliare per anziani e persone fragili, il sostegno alla prima infanzia e l’accesso ai servizi educativi e abitativi. La novità è rappresentata dalla revisione delle fasce tariffarie del servizio mensa scolastica, che vedrà una riduzione significativa per le prime tre fasce ISEE, per garantire un accesso più equo a questo servizio essenziale per le famiglie.

L’Assessora al Bilancio, Angela Barbi, ha sottolineato: «L’approvazione del bilancio entro i tempi previsti ci permette di essere immediatamente operativi, garantendo solidità finanziaria, prospettive di tenuta sociale e sviluppo per la nostra comunità. Desidero ringraziare le parti sociali e le associazioni di categoria per la concertazione proficua delle scorse settimane, e gli uffici comunali per l’impegno e la professionalità dimostrati durante l’elaborazione di questo documento cruciale per la vita dell’Ente».

Grande attenzione alla viabilità e alla sicurezza del territorio per quanto concerne il Programma triennale delle opere pubbliche che prevede investimenti complessivi, nel triennio 2025-2027, per oltre 31 milioni di euro, in parte già finanziati. Tra le opere di rilievo figurano il potenziamento delle infrastrutture scolastiche e sportive, il miglioramento della viabilità comunale, e interventi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, come il completamento degli interventi sulle mura medievali di Montepulciano. Inoltre, è previsto il cofinanziamento per la nuova area Camper in Piazza della Misericordia, nel capoluogo, con l’intenzione di partecipare al relativo bando ministeriale.

Adeguamento dell’imposta di soggiorno. Previsto un incremento di 1 euro per ciascuna delle categorie di strutture ricettive, finalizzato a sostenere progetti di valorizzazione turistica e culturale, mantenendo esenzioni per specifiche categorie. L’Amministrazione ha inoltre previsto l’esenzione dell’imposta per i soggiorni consecutivi oltre il settimo giorno, incentivando così la permanenza prolungata sul territorio. Da rimarcare come nel 2024, le entrate generate dall’imposta di soggiorno sono state pari a 354.063 euro, registrando un aumento del 4,62% rispetto ai 338.419 euro del 2023 e un incremento complessivo del 14,63% rispetto a quanto incassato nel 2022.

Novità Checkpoint Bus turistici. Un ulteriore elemento che concorrerà ad aumentare le entrate è rappresentato dal ticket che dovranno pagare i bus turistici che intendono fermarsi a Montepulciano per la discesa e risalita degli ospiti. Questo intervento sarà attivo a partire dal prossimo 11 gennaio, il pagamento sarà solo on line da un’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

«Le risorse dell’imposta di soggiorno e dei ticket dei bus turistici saranno fondamentali per sostenere gli investimenti nel settore culturale, attraverso eventi, mostre e iniziative che valorizzano il brand del territorio, oltre a migliorare la qualità dei servizi turistici a beneficio sia degli ospiti che dei cittadini – aggiunge il Sindaco Michele Angiolini – più in generale, siamo soddisfatti di un Bilancio che riflette il nostro impegno per una Montepulciano inclusiva e dinamica, dove l’attenzione alle persone si coniuga con una visione di sviluppo sostenibile e partecipativo. Il tutto affrontando le pesanti riduzioni dei trasferimenti statali: ai 354 mila euro di tagli previsti per il periodo 2024-2028 potrebbero aggiungersi ulteriori 192 mila euro di minori trasferimenti, qualora la legge finanziaria venisse approvata dal parlamento per come è stata licenziata dal Governo».

Per quanto concerne la TARI sono stati confermate, in sede di approvazione del Bilancio, le agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiore ai 200 mq (si conferma l’innalzamento del fondo a disposizione a € 30.000) e l’esenzione per i soggetti con reddito ISEE inferiore a € 10.000 (per un importo massimo di € 30.000).

29 dicembre 2024