Senato. Zedda (FdI): Battuta Renzi fosse di FdI, sarebbe il putiferio

“Se un parlamentare di Fratelli d’Italia avesse offeso per la sua età un presidente del Senato di diversa estrazione politica, sarebbe accaduto comprensibilmente il putiferio. Ma non sarebbe potuto succedere, perché Fratelli d’Italia conosce il rispetto delle istituzioni e delle persone. È stato invece Renzi, oggi, a farsi interprete di una squallida battuta contro La Russa, e ancora non è arrivata da parte dell’opposizione né una parola di condanna verso Renzi né di solidarietà verso La Russa. Questo dimostra il livello di abbrutimento cui è ridotta una sinistra che vorrebbe dare patenti di moralità ad altri”.

Lo dichiara in una nota Antonella Zedda, vicecapogruppo dei senatori di Fratelli d’Italia.

