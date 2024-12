(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Manovra. Russo (FdI): al centro famiglie, lavoro e sviluppo del sud

“Abbiamo approvato una legge di Bilancio con cui il Governo prosegue i suoi obiettivi, mettendo al centro il sostegno alle famiglie, l’occupazione e lo sviluppo del sud. Azioni concrete che si traducono in misure a sostegno del potere di acquisto delle famiglie e della genitorialità, con il fondo dote famiglia e il bonus nuove nascite. E ancora, incentivi al lavoro per giovani e donne, decontribuzione per le PMI del Sud e rinnovo dei contratti pubblici. D’altronde i numeri registrati sotto il governo Meloni in termine di occupazione, sono tra i migliori negli ultimi vent’anni, dimostrazione che per noi l’italia è davvero una Repubblica fondata sul lavoro, e non sui sussidi. Numeri che ci incoraggiano a proseguire con determinazione, per generare ulteriori opportunità e garantire stabilità e crescita economica a tutta la Nazione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Bilancio in Senato.

