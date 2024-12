MANOVRA, BIGNAMI (FDI): APPROVAZIONE È RISULTATO FONDAMENTALE PER ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

“L’approvazione della Legge di Bilancio 2025 rappresenta un risultato

fondamentale per l’Italia. È una manovra equilibrata e responsabile, che

sostiene concretamente i redditi medio-bassi, aiuta le famiglie con figli,

destina risorse senza precedenti alla sanità e riduce la pressione fiscale.

Questa legge non è solo il frutto di un’attenta gestione delle risorse, ma

anche di una visione strategica: mantenere i conti in ordine e, allo stesso

tempo, attuare il programma elettorale presentato agli italiani. Le misure

strutturali, come il taglio del cuneo fiscale e l’Ires premiale,

incentiveranno gli investimenti e rilanceranno il nostro sistema

produttivo, confermando l’impegno del Governo nel creare occupazione e

benessere per tutti. Con questa manovra, il centrodestra guidato da

Fratelli d’Italia compie un ulteriore passo avanti verso un’Italia più

giusta, forte e competitiva. Un’Italia che premia il lavoro, sostiene chi

produce e costruisce un futuro migliore per i cittadini”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Galeazzo Bignami.

