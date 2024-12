La Toscana è vicina a Cecilia Sala. Giani “Il giornalismo non può essere un reato”

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

La prigione di Evin, operativa già da prima della Rivoluzione islamica del

1979, è il luogo dove sono imprigionati gli oppositori del regime

iraniano, cittadini stranieri e dissidenti politici. Da oltre una settimana

ad Evin è trattenuta, in una cella d’isolamento, la giornalista italiana

Cecilia Sala, che ha potuto contattare per pochi minuti solo la famiglia ed

il suo compagno, il giornalista del Post Daniele Raineri. Nel 2022 un’altra

cittadina italiana, la blogger Alessia Piperno, ha trascorso un mese nello

carcere e per motivi mai completamente chiariti. Nelle celle del carcere,

come ha raccontato a /Deutsche Welle /l’imprenditore inglese Anoosheeh

Ashoori, ci sono solo coperte, tappeti e una copia del Corano.

“Il giornalismo – dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani –

non può mai essere un reato e non può essere mai una colpa raccontare

all’opinione pubblica quello di cui si è testimoni. La Regione Toscana,

nell’esprimere solidarietà a Cecilia Sala ed ai suoi cari – farà tutto

quanto in suo potere per por fine a questa detenzione e restituire Cecilia

a quanti le vogliono bene ed al libero esercizio della sua professione.

Ridurre al silenzio chi descrive quel che vede e parla di ciò che accade

è squalificante per qualsiasi governo, specie se questa forma di brutale

censura è esercitata nei confronti di una donna impegnata spesso a

raccontare storie di altre donne, vittime di simili forme di

sopraffazione”