Il Tesoro degli Stati Uniti prevede di raggiungere un nuovo limite del debito a metà gennaio

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prevede di raggiungere il nuovo limite del debito tra il 14 e il 23 gennaio 2024, momento in cui potrebbero essere necessarie misure straordinarie per evitare il default sugli obblighi finanziari del paese. La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha comunicato questa stima in una lettera inviata ai legislatori venerdì, sottolineando la necessità di un’azione tempestiva da parte del Congresso.

Yellen ha spiegato che, grazie a circostanze temporanee, il Tesoro non prevede di adottare misure straordinarie immediatamente dopo il 2 gennaio, data inizialmente considerata critica. “Il debito diminuirà temporaneamente di circa 54 miliardi di dollari, principalmente a causa di un rimborso programmato di titoli non negoziabili detenuti da un fondo fiduciario federale associato ai pagamenti Medicare”, ha dichiarato.

Questa flessione temporanea offre al Tesoro un breve periodo di respiro, ma Yellen ha avvertito che il limite del debito sarà comunque raggiunto a metà gennaio, rendendo inevitabile l’adozione di misure straordinarie se non si interviene legislativamente.

La segretaria al Tesoro ha ribadito l’importanza di un’azione rapida e decisiva da parte del Congresso per evitare un impasse economico e politico. “Esorto il Congresso ad agire tempestivamente per proteggere la piena fiducia e il merito creditizio degli Stati Uniti”, ha affermato Yellen, sottolineando i rischi associati a ritardi o disaccordi sulla questione del tetto del debito.

Un mancato innalzamento del limite del debito potrebbe avere conseguenze gravi, tra cui l’interruzione di pagamenti essenziali, il calo della fiducia degli investitori globali e una potenziale destabilizzazione dei mercati finanziari.

Le misure straordinarie adottate dal Tesoro, come il differimento di alcune obbligazioni finanziarie e il ritiro temporaneo di fondi dai programmi governativi, sono meccanismi progettati per guadagnare tempo ed evitare un default tecnico. Tuttavia, queste soluzioni sono solo temporanee e richiedono un intervento legislativo per risolvere il problema strutturale del limite del debito.

La questione del tetto del debito è diventata un argomento frequente di dibattito politico negli Stati Uniti, con implicazioni significative per la stabilità economica del paese. Ogni anno, il limite del debito rappresenta una scadenza critica che richiede negoziati tra le parti politiche, spesso causando tensioni a livello nazionale e internazionale.

Il raggiungimento del limite previsto per gennaio 2024 rappresenta l’ennesimo capitolo di una sfida ricorrente, evidenziando l’urgenza di riforme strutturali per affrontare il problema del debito pubblico in modo più sostenibile.