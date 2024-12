Finanziato dal Governo il servizio civile a Sermoneta: ci sono 25 posti per giovani fino a 28 anni

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 *Rifinanziato il servizio civile a Sermoneta: ci sono 25 posti per giovani

fino a 28 anni*

L’amministrazione comunale ha ottenuto per il quinto anno consecutivo il

finanziamento per il servizio civile da parte del Dipartimento della

Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coinvolge i

giovani tra i 18 e i 28 anni per un anno.

In questi primi quattro anni i progetti di servizio civile presso il Comune

di Sermoneta promossi dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina

Giovannoli hanno coinvolto oltre 60 tra ragazze e ragazzi, offrendo

opportunità formative e di sviluppo delle proprie competenze e capacità

individuali.

In questa nuova selezione ci sono 25 posti per progetti di Servizio civile

digitale e ambientale presso il Comune di Sermoneta, con 25 ore settimanali

da svolgere e un rimborso mensile di 507 euro.

I progetti sono quattro e puntano ad accrescere le capacità e le competenze

digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi pubblici digitali,

oltre a collaborare con l’amministrazione nella gestione dei servizi al

cittadino sotto l’aspetto culturale e ambientale.

C’è tempo fino al 18 febbraio per iscriversi attraverso la piattaforma web

del servizio civile universale.

«Questo servizio è un’esperienza di impegno sociale che permette ai

partecipanti di contribuire al benessere della comunità e allo sviluppo del

Paese», spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato

alle politiche giovanili e servizio civile Paolo Roberto Calvani.

«Per i giovani, è un’opportunità di crescita personale, di acquisire nuove

competenze e di mettere in pratica ciò che hanno imparato durante il loro

percorso di studi e un’opportunità di costruire reti sociali e di creare

legami con persone provenienti da contesti diversi, ma non solo: con la

Legge n. 74 del 21 giugno 2023, è prevista una riserva pari al 15% dei

posti messi a concorso da ciascuna Pubblica Amministrazione, azienda

speciale o Ente locale per chi partecipa al servizio civile universale.

Quindi può anche favorire uno sbocco professionale».

Lunedì 30 dicembre entreranno in servizio dieci tra ragazze e ragazzi che

hanno superato le selezioni del precedente bando e per un anno

collaboreranno con il Comune di Sermoneta: «Il servizio civile è

un’esperienza preziosa che permette di dare un contributo significativo

alla società», conclude il consigliere Calvani.

La domanda va presentata attraverso la piattaforma

https://domandaonline.serviziocivile.it/.