diventare direttori sportivi società calcistiche, corso Ateneo Udine

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 In collaborazione con Udinese Calcio e Associazione italiana direttori sportivi

CORSO PER DIVENTARE DIRETTORI SPORTIVI DELLE SOCIETÀ

CALCISTICHE: APERTE LE ISCRIZIONI

Accreditato dalla Fgci, prepara i partecipanti all’esame di abilitazione

alla qualifica di direttore sportivo

Udine, 28 dicembre 2024 – Un’opportunità unica nel nord-est per diventare direttore sportivo delle

società calcistiche. La propone l’Università di Udine con il “Corso per direttore sportivo”

accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc). L’iniziativa formativa è progettata per

chi desidera acquisire o perfezionare le competenze necessarie per ricoprire questo ruolo centrale

nella gestione sportiva delle società di calcio. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio, alle

12. Per accedere al corso, che si terrà da febbraio a maggio 2025, è sufficiente possedere il

diploma di scuola superiore. Per maggiori informazioni e modalità d’iscrizione

http://www.uniud.it/direttoresportivo Grazie all’accreditamento della Fgci, il corso permette di accedere

all’esame di abilitazione per la qualifica di direttore sportivo, un passo cruciale per intraprendere

questa professione.

I contenuti

Il corso è di 144 ore, con lezioni pomeridiane –70 per cento in presenza e 30 online –, da lunedì a

mercoledì. Prevede una formazione completa e specializzata con un programma che copre tutte le

aree chiave del direttore sportivo: tecniche di direzione sportiva, gestione e organizzazione di una

squadra di calcio; diritto sportivo e normativa del calcio; bilancio e contesto economico; marketing

e comunicazione. Ogni aspetto della professione è affrontato con un approccio pratico e teorico.

Il Comitato tecnico scientifico

Cinque professionisti di alta specializzazione del settore calcistico compongono il Comitato tecnico

scientifico: Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport; Filippo Galli, allenatore,

direttore sportivo e già direttore del settore giovanile del Milan; Serena Imbriani, avvocato,

coordinatrice per il Friuli Venezia Giulia dell’Associazione italiana avvocati dello sport; Giovanni

Messina, allenatore, preparatore atletico e coordinatore federale regionale della Figc del Settore

giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, direttore responsabile amministrazione, finanza, controllo

e rapporti con gli azionisti dell’Udinese Calcio e project manager del nuovo Stadio Friuli.

I promotori

Il corso è organizzato dai dipartimenti di Scienze economiche e statistiche e di Medicina

dell’Ateneo friulano, in collaborazione con l’Udinese Calcio e l’Associazione italiana direttori

sportivi (Adise).

«Il corso offre un’ampia rete di connessioni e opportunità nel settore – spiega la direttrice, Michela

Cesarina Mason – e si rivolge a tutti gli interessati ad acquisire o implementare le conoscenze

specialistiche che delineano la figura composita e multidisciplinare del direttore sportivo, chiamato

ad operare in un sistema calcistico sempre più complesso e dinamico».