CORTES DE NATALE A BITTI. SI AVVICINA LA FESTA DEL 31 DICEMBRE TRA MUSICA, TRADIZIONI, MUSEI, CULTURA E INTRATTENIMENTO, CON BRINDISI DI MEZZANOTTE E CONCERTO IN PIAZZA

*Bitti, 28 dicembre 2024* – La tradizione delle Cortes de Natale si rinnova

anche quest’anno a Bitti con un 31 dicembre ricco di appuntamenti per

grandi e piccoli, fino alla festa in piazza aspettando la mezzanotte per il

brindisi a suon di musica e balli, che accompagneranno i presenti ad

abbracciare il 2025. Una giornata che si aprirà dal mattino per accogliere

i visitatori tra le viuzze del centro storico, a monte e a valle di Corso

Vittorio Veneto, e nella piazza Giorgio Asproni. Un San Silvestro dove le

tradizioni profane e religiose e il canto a tenore faranno da cornice a

laboratori artigianali e mostre, enogastronomia locale e street food,

musica itinerante, spettacoli, momenti di intrattenimento dedicati alle

famiglie e in particolare ai bambini con Babbo Natale. Ma si potrà vivere

anche un’esperienza alla scoperta della cultura locale, e non solo,

visitando i musei multimediali del Canto a Tenore (unico nel suo genere in

tutta la Sardegna) e della Civiltà pastorale e contadina, la straordinaria

area archeologica di Romanzesu e il parco paleontologico dei dinosauri

BittiRex (aperto di mattina e su prenotazione nel pomeriggio-sera),

arricchito dal padiglione BittInsecta dedicato al variegato mondo degli

insetti. La rassegna Cortes de Natale è finanziata con fondi della legge 7

della Regione Sardegna.

*Il programma*. Si parte alle 10 del mattino con l’antico rito di “S’Arina

Capute”, dove i bambini busseranno nelle case del paese e nelle attività

commerciali per raccogliere dolcetti, frutta e monete come segno

beneaugurante in vista del nuovo anno. Le iniziative legate a questo evento

si terranno nel punto ristoro di Sa Corte de Mauru Orunesu, in via Mameli,

con l’associazione Cadderis de Vitzi, nel birrificio e punto ristoro Santu

Jorgi, in Corso Vittorio Veneto, con la vendita e mescita delle birre

artigianali di Andrea Chirra e in Casa Calvisi, sempre in via Mameli, con

l’apertura della casa di Babbo Natale e la premiazione della rassegna

letteraria e artistica “Iscrie una litera a su Nenneddu” (scrivi una

lettera al Gesù bambino), organizzata dall’associazione BittArt. In via

Deffenu si aprirà invece la cantina dei F.lli Ruiu, con vendita del vino

locale, mentre in via Musio sarà possibile visitare la mostra di gioielli

allestita nella Gioielleria Monni. Solo la mattina e fino alle 13, si potrà

esplorare il ricco laboratorio artigiano di Terrapintada, con l’esposizione

e la vendita di ceramiche artistiche. Sempre dalle 10 fino a tarda notte al

via il Festival dello street food in piazza Asproni, curato dal Comitato

San Giorgio Martire (leve 2000 – 1990), R&G e Happy events. Alla stessa

ora, in piazza e lungo il Corso, l’associazione Akimus proporrà una

particolare animazione per bambini con la sfilata di Babbo Natale e delle

Befane in quad. Per i più piccoli nel vicino cinema teatro Ariston è

prevista l’iniziativa, con visita guidata, “La magia del cinema, viaggio

nella fabbrica dei sogni”, dove sarà distribuita anche S’Arina Capute. La

musica itinerante dei Novosonos animerà il cuore del paese dalle 10;30,

mentre dalle 11 alle 12 il gruppo di canto a tenore Romanzesu si esibirà

nell’area museale. Alle 12 in piazza Asproni lo spettacolo di clown con

“Lulù e le sue valigie magiche”. Appena dopo pranzo, intorno alle 15, nel

punto ristoro dei Cadderis de Vitzi, ci sarà l’estrazione della lotteria

“Arina Capute”, mentre alle 16 in piazza inizieranno una serie di

spettacoli per bambini con musica e giochi.

Dalle 17 alle 20 spazio ai riti religiosi. Primo appuntamento nella chiesa

di San Giorgio Martire con la funzione di fine anno Te Deum, a seguire il

rito di “Sas Bulustrinas” con il parroco che lancerà dalle finestre della

sua abitazione, verso i fedeli, delle monete benedette come segno di buon

augurio per il nuovo anno. Sarà poi la volta della processione, curata

dall’associazione culturale “Sa Bitha”, dove l’antica statua di Su Nenneddu

(il bambin Gesù) sarà portata in spalla lungo alcune vie del paese, con

l’accompagnamento musicale del Tenore Romanzesu che eseguirà i canti sacri

della tradizione locale.

Dalle 20 fino a notte fonda spazio alla festa in piazza Asproni tra musica,

spettacoli, cibo e bevande con il brindisi di mezzanotte e tanto

intrattenimento. Ad aprire le danze sarà prima l’esibizione di Tore Nieddu

e poi dei Karma. Seguirà un grande spettacolo pirotecnico e di animazione

best 90/2000 con Davide Musu, Dj Alessio Mulas e Stefano Fois. Ormai giunti

nel nuovo anno, dalle 2 alle 3 del mattino, salirà sul palco Dj Xander con

la sua musica dance.

