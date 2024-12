Comunicato stampa AMA – Il Sindaco Gualtieri presenta la campagna di comunicazione “AMA CARTA E CARTONE” + 1 foto

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

AMA-COMIECO: SCATTATA LA CAMPAGNA “AMA CARTA E CARTONE” PER SENSIBILIZZARE I ROMANI ALLA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI CELLULOSICI

Gualtieri: “Al via una campagna con messaggi e slogan per riciclare volumi sempre maggiori di carta e cartone”

Manzi: “Aumentiamo volumi di raccolta e cassonetti aggiuntivi su tutto il territorio riservati esclusivamente alla carta”

La campagna di comunicazione “AMA CARTA E CARTONE”, promossa da AMA, Comieco e Roma Capitale, è stata presentata oggi presso il centro commerciale Maximo dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accompagnato dal Presidente di AMA, Bruno Manzi, dal Direttore Generale, Alessandro Filippi, e Claudio Busca, Responsabile Relazioni istituzionali di Comieco. Nel sito, è presente un’installazione con un mega scatolone (un altro è apparso in via Cola di Rienzo), simbolo dell’iniziativa.

“Siamo voluti partire con questa campagna in un periodo tradizionalmente legato allo shopping e al conseguente incremento degli imballaggi in carta e cartone. È di fondamentale importanza per la tutela dell’ambiente aumentare i quantitativi di riciclo di questi materiali. Per questo, fino a febbraio, veicoleremo ai romani messaggi e slogan, pensati anche per i più giovani, per intercettare e avviare a riciclo volumi sempre maggiori di carta e cartone”, ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Incrementare i quantitativi di materiali da avviare a riciclo è una delle nostre priorità. Per quanto riguarda carta e cartone, AMA è fortemente impegnare per aumentare quantità e qualità dei volumi raccolti. Oltre a incrementare i mezzi per la raccolta, stiamo terminando il posizionamento di mille cassonetti aggiuntivi su tutto il territorio, riservati esclusivamente alla carta”, ha sottolineato il Presidente di Ama S.p.A., Bruno Manzi.

“La campagna AMA CARTA E CARTONE vuole evidenziare l’importanza della corretta separazione di carta e cartone attraverso alcuni piccoli accorgimenti e attenzioni che sono fondamentali per consentire la massima valorizzazione di materiali preziosi come carta e cartone attraverso il recupero e il riciclo – ha detto Claudio Busca, Responsabile Relazioni istituzionali di Comieco -. Roma ha ancora un grande potenziale in termini di raccolta di carta e cartone e il corretto conferimento è fondamentale per sfruttare appieno questo notevole potenziale e limitarne le impurità”.

Fino a febbraio, dunque, si rafforza il messaggio sull’importanza di differenziare più e meglio carta e cartone, utilizzando i contenitori blu: è dall’impegno dei cittadini che dipende l’effettivo recupero e riciclo dei materiali cellulosici garantiti da AMA e Comieco.

La campagna coinvolge i romani attraverso vari canali: affissioni stradali, panelli digitali e filmati nelle fermate metro e sui bus, spot nelle sale cinematografiche oltre che post sugli spazi social, tra cui il neonato canale Whatsapp di AMA. L’iniziativa viene poi veicolata anche da alcuni influencer particolarmente seguiti soprattutto dai più giovani. La prima a prestare il volto alla campagna è l’influencer/youtuber Giulia Latini “Blonditudo”. Altri testimonial verranno “svelati” successivamente.

