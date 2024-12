[Comune Palermo] Ordinanza divieto botti. Ferrandelli: “Proteggiamo persone fragili, bambini e animali”

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

sab 28 dicembre 2024 "Rivolgo il mio appello ai cittadini palermitani per il totale rispetto

della ordinanza sul divieto di accensione dei botti a Capodanno firmata dal

sindaco Lagalla. L’appello, oltre che per un regolare andamento di civile

vivibilità sul territorio in questo ultimo scorcio di festività, vuole

ricordare che l’uso di botti e mortaretti provoca effetti negativi sulle

persone fragili, sugli anziani, sui bambini e sugli animali. Per questo mi

affido alla sensibilità di ognuno di noi che, certamente, renderà più

virtuosa la grande attenzione che questa Amministrazione pone su questi

temi di umanità”

Lo ha detto l’assessore al benessere animale con delega alla salute,

Fabrizio Ferrandelli.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo