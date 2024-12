(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

Capo d’Orlando, messa in sicurezza e adeguamento strutturale dell’istituto

“Merendino”, affidata la progettazione esecutiva

L’importo dell’affidamento è di 99.975,45 euro

La Città Metropolitana di Messina ha affidato la progettazione esecutiva dei lavori di messa

in sicurezza e adeguamento strutturale dell’istituto “Merendino” di Capo d’Orlando, per un

importo di 99.975,45 euro.

In particolare, la progettazione porrà l’attenzione sulla sicurezza strutturale,

sull’efficientamento energetico e sull’adeguamento impiantistico.

“Stiamo procedendo celermente – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – a definire

procedure e interventi. Il progetto che riguarda l’istituto Merendino di Capo d’Orlando

doterà il plesso di un sistema impiantistico all’avanguardia che punterà anche

all’efficientamento energetico”.

