(ARC) Turismo: Bini, record di sciatori su piste Fvg

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Nei giorni di Natale si sono registrati 70mila primi ingressi nei

sei poli regionali

Trieste, 28 dic – “Complici il meteo favorevole e l’ottima

condizione delle piste predisposte dai tecnici di

PromoTurismoFVG, quello 2024 ? un Natale da record per la

montagna del Friuli Venezia Giulia, con circa 70mila primi

ingressi registrati tra il 24 e il 28 dicembre nei sei poli

regionali, un dato in crescita del 35,5 per cento rispetto alla

scorsa stagione”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Attivit? produttive e

Turismo, Sergio Emidio Bini, riportando i dati dei primi ingressi

registrati sugli impianti gestiti da PromoTurismoFVG nel periodo

indicato.

“Questi numeri – ha dichiarato l’esponente della Giunta regionale

– fotografano la grande attrattivit? della montagna del Friuli

Venezia Giulia, frutto dell’importante lavoro svolto negli ultimi

anni dall’Amministrazione regionale e da PromoTurismoFVG in

termini di promozione delle localit?, potenziamento della

ricettivit? locale e innalzamento della qualit? dell’offerta

sulla neve e durante tutto l’arco dell’anno”.

Nel dettaglio, durante il periodo natalizio si sono registrate le

seguenti presenze: Forni di Sopra e Sauris 3.787; Piancavallo

13.877; Sappada 5.636; Sella Nevea 2.797; Tarvisio 23.444;

Zoncolan 19.916.

“In tanti – ha concluso Bini – hanno scelto di trascorre la

giornata sulle piste anche a Natale, con oltre 6mila primi

ingressi registrati il 25 dicembre. Abbiamo dati incoraggianti

anche per il weekend in corso, che confermano un trend di forte

crescita di tutta la montagna regionale. Numeri che fanno ben

sperare anche in vista della fine dell’anno”.

