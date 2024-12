1° comunicato stampa del 28 dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

AVERSA (CE). SORPRESO MENTRE TENTA DI RUBARE UNA MASERATI. 33ENNE ARRESTATO

DAI CARABINIERI.

Era intento a sventrare l’abitatolo di una Maserati Levante con lo scopo di

isolare i dispositivi di sicurezza e impossessarsi dell’auto, il 33enne che

nella tarda serata di ieri è stato bloccato dai Carabinieri della Stazione

di Aversa in via Giotto di quel centro.

I militari dell’Arma, poco dopo le 22.30, a seguito della segnalazione

giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Aversa attraverso il

numero di emergenza “112” per un furto in corso, sono prontamente

intervenuti in via Giotto dove hanno notato un SUV Alfa Romeo Stelvio fermo

al centro della carreggiata e poco distante, parcheggiata con due finestrini

sul lato sinistro infranti, una Maserati Levante.

Alla vista dei carabinieri il conducente del SUV, risultato essere stato

noleggiato poche ore prima, ha frettolosamente abbandonato il mezzo a piedi,

facendo perdere le proprie tracce nelle vie del centro cittadino.

All’interno della Maserati Levante, del valore di oltre 100.000,00 euro,

invece, i militari hanno sorpreso il 33enne che, dopo aver forzato la

portiera lato passeggero, vi si era introdotto e stava armeggiando con i

cavi elettrici presenti nel tunnel centrale e sotto al volante, allo scopo

di avviare il veicolo.

Subito bloccato è stato identificato e perquisito. L’uomo, proveniente dal

napoletano, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati

contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di strumenti atti allo

scasso, un inibitore di frequenze e alcune centraline digitali appartenenti

ad altre autovetture.

Il materiale rinvenuto, così come l’autovettura Alfa Romeo Stelvio,

utilizzata dai malviventi, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 33enne, accompagnato in caserma, è stato arrestato e condotto ai

domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Indagini in corso volte all’identificazione del fuggitivo.