(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 SEN. MASSIMILIANO ROMEO (LEGA) – MILANO, DIVIETO SIGARETTE ALL’APERTO NUOCE

A COMMERCIO. E’ MISURA INTEGRALISTA CONTRO IL BUON SENSO

27 DIC – Premettendo che la tutela della salute pubblica viene prima di

tutto, non posso non esprimere le mie perplessità sulla decisione del

Comune di Milano di vietare dal primo gennaio il fumo di sigarette

all’aperto obbligando ad una distanza di 10 metri tra il fumatore e le

altre persone.

Intanto voglio ricordare che già da diversi anni questo divieto di fumo

all’aperto a Milano è in vigore nelle aree sensibili, soprattutto quelle

frequentate da bambini, come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e le

aree verdi, comprese le aree cani e le aree giochi, gli spalti delle

strutture sportive, i cimiteri.

E’ evidente che questa ulteriore stretta andrà a colpire soprattutto gli

esercizi pubblici all’aperto, dunque i tavolini esterni e i dehors, luoghi

di aggregazione, non solo giovanile.

Ricordiamo poi che questa misura è stata voluta dall’amministrazione

cittadina per ridurre l’inquinamento metropolitano, per migliorare la

salute nell’aria: obiettivo a cui tutti noi aspiriamo, ma da raggiungere

con serietà e con il buon senso di non mettere in grande difficoltà chi

lavora e rispetta le regole.

Milano deve fare di più per la sua aria, ma senza togliere il lavoro a chi

la città la fa vivere ogni giorno e ogni notte, come bar, ristoranti,

locali, luoghi di aggregazione.

La Lega, come era già successo nelle repentine estensioni delle aree B e C,

sta dalla parte di chi lavora: questa e’ una misura integralista, e non

figlia del buon senso, che nuocerà al commercio cittadino e a chi lavora.

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e

presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.

