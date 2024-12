La G.N.A Invita alla Tutela degli Animali Domestici durante i Festeggiamenti di Fine Anno

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

La Guardia Nazionale Ambientale, tramite il Dirigente Generale del

Settore Fondamentale, Niccolò Francesconi, invita tutti a prestare

maggiore attenzione ai nostri gatti e cani in questo periodo che si

avvicina al capodanno. In molte città, infatti, saranno sparati fuochi

d’artificio, che speriamo vengano sempre gestiti da personale addetto o

utilizzati con le dovute precauzioni.

In merito a ciò, come Guardia Nazionale Ambientale, esortiamo a

prendere tutte le misure preventive possibili per proteggere i nostri

amici a quattro zampe. I fuochi d’artificio possono infatti spaventare

gli animali, causando reazioni di panico e allontanamenti. È

fondamentale usare tutte le precauzioni per evitare che i nostri animali

domestici si spaventino e si smarriscono.

Inoltre, dato il periodo, speriamo che ogni atto di pericolo o crudeltà

verso gli animali indifesi venga denunciato agli organi preposti. La

salvaguardia e il benessere degli animali sono una responsabilità di

tutti noi.

La Guardia Nazionale Ambientale augura a tutti un felice anno nuovo .

Dott. Niccolo’ Francesconi

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Guardia Nazionale Ambientale