*IRAN, GARDINI (FDI): PIENA FIDUCIA NELL'OPERATO DEL GOVERNO*

“Esprimo profonda preoccupazione per la notizia dell’arresto a Teheran

della giornalista italiana Cecilia Sala. In questo momento così delicato,

vogliamo ribadire la nostra piena fiducia nell’operato del Governo

italiano, che si è prontamente attivato per garantire la sua scarcerazione

e il suo immediato rientro in Italia. A Cecilia, ai suoi familiari e ai

suoi cari, rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà, assicurando il

massimo impegno affinché questa vicenda possa concludersi positivamente nel

più breve tempo possibile”.

Lo ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati e presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea

parlamentare del Consiglio d’Europa, Elisabetta Gardini.

