(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 IRAN. CALOVINI (FDI): SU CECILIA SALA MASSIMA FIDUCIA IN OPERATO GOVERNO, VICINI AI SUOI FAMILIARI

“Stiamo seguendo con grande attenzione gli sviluppi legati alla notizia del fermo in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala. Abbiamo massima fiducia nell’operato del Governo, che sta lavorando con grande discrezione e intensità per consentire il buon esito della vicenda e il suo rientro in Italia. Ai suoi familiari e ai suoi cari rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà”. Lo dichiara Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati