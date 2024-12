(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.

Oggetto: comunicato stampa

Grande successo per la premiazione dei giovani

volontari del progetto “Al Volo”

Sono stati 53 i giovani albinetani che nel 2024 hanno aiutato in estate le

associazioni del territorio

ALBINEA (27 dicembre 2024) – Lunedì 23 dicembre, nella palestra comunale di

via Grandi, si è svolta la premiazione dei 53 ragazzi e ragazze che, durante il

2024, hanno partecipato ai progetti estivi di volontariato proposti dalle

associazioni locali nell’ambito del progetto “Al Volo”. L’iniziativa, realizzata in

collaborazione con le scuole secondarie di primo grado di Albinea, si conferma

un appuntamento chiave per il territorio.

Durante la cerimonia, i giovani volontari hanno ricevuto un simbolico

riconoscimento davanti ai loro coetanei. Questo momento rappresenta non solo

un tributo al loro impegno, ma anche un’occasione per ringraziare le famiglie e

tutti coloro che, dal 2016, credono in questo progetto.

“Al Volo” infatti non è solo volontariato, ma una vera e propria opportunità di

crescita personale e sociale, una palestra di crescita che invita i ragazzi a

investire il proprio tempo libero nel supporto alle realtà locali, arricchendo il

tessuto sociale, culturale, educativo e ambientale del territorio nel corso

dell’estate.

La mattinata è stata arricchita da uno spettacolo di improvvisazione comica

della compagnia Improgramelot, che ha coniugato un momento divertente per i

ragazzi alla possibilità di richiamare le esperienze vissute dai ragazzi volontari

nel progetto.