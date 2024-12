CONTIENE FOTO# CASALOTTI – CARABINIERI ARRESTANO 42ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DI AVER MINACCIATO E PICCHIATO LA MOGLIE.

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

CASALOTTI – CARABINIERI ARRESTANO 42ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DI AVER

MINACCIATO E PICCHIATO LA MOGLIE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un 42enne

originario di Cuba, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato

dei reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate

nei confronti della moglie.

La scorsa mattina, a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte della

vittima, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della coppia, in

via Pettenasco, dove la donna ha raccontato che, poco prima nel corso di una

lite, il compagno l’avrebbe minacciata di morte e schiaffeggiata

violentemente.

La vittima è stata trasportata con autoambulanza presso l’ospedale San

Filippo Neri, dove è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi.

I Carabinieri, acquisita la formale querela della vittima, che ha inoltre

riferito di subire reiterate violenze fisiche e verbali da parte dell’uomo

da diverso tempo, e d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno

arrestato il 42enne e lo hanno condotto nel carcere di Regina Coeli.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari,

per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

