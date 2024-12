(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

Alba: “Mitosi” arricchisce il quartiere di Viale Piero Masera

Da domenica 22 dicembre il quartiere di Viale Piero Masera ad Alba è arricchito da

“Mitosi”, un percorso artistico realizzato dall’artista Samuel Di Blasi insieme agli

studenti di classe quarta del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba coordinati dalla

professoressa Cristiana Cravanzola.

“Mitosi” si sviluppa intorno a 16 colonne lungo il percorso di 60 metri del viale ad

anello del quartiere. L’opera è stata realizzata con materiale in resina epossidica e

gelcoat per il modellamento ed il fissaggio di 24 elementi.

Un progetto pensato per qualificare il quartiere con iniziative legate all’arte e alla

cultura, voluto dal Comitato di Quartiere Masera e dall’associazione “Nel Viale”, con il

finanziamento del Comune di Alba e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il percorso artistico è stato inaugurato alla presenza del sindaco Alberto Gatto, degli

assessori Donatella Croce e Roberto Cavallo, dei consiglieri comunali Fabio Tripaldi ed

Emanuele Bolla, degli studenti, della presidente dell’associazione “Nel Viale” Chiara

Rinaldi e della presidente del Comitato di Quartiere Masera Isabella Dell’Aera, accanto

all’artista Samuel Di Blasi.

«Mitosi è un’opera importante – dichiara il sindaco Alberto Gatto – perché incarna

quel concetto essenziale di portare l’arte in città, nell’urbanizzazione e nei quartieri.

Ed è importante perché il progetto di Mitosi è nato dal quartiere e sia la precedente

amministrazione, che ringrazio, e la nostra, hanno deciso di sostenerlo con