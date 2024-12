(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 PORTOVESME, ZEDDA (FDI): AZIENDE NON SFRUTTINO SARDEGNA, GRAZIE A URSO E BERGAMOTTO PER ATTENZIONE

“La presenza domani davanti ai cancelli della Portovesme del ministro Urso, che insieme al sottosegretario Fausta Bergamotto ha tenuto alta la guardia sulla vicenda, testimonia la grande attenzione del governo Meloni sulle crisi industriali, sia su quelle che ha ereditato che su quelle che si sono presentate negli ultimi due anni. Come dimostrato in altre zone, e ora nel Sulcis, Fratelli d’Italia è al fianco dei lavoratori e non lascerà che una multinazionale venga in Sardegna solo per sfruttare il territorio dimenticandosi che dietro ai numeri dei bilanci ci sono famiglie che hanno diritto alla dignità del lavoro”.

Lo scrive in una nota Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia eletta nel collegio uninominale Sardegna – 01.

