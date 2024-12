(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, CAPOGRUPPO JIHADISTA RICERCATO, DE CORATO(FDI): «OCCORRE IN CITTA’

CONTINUARE IN QUESTA DIREZIONE VISTA PRESENZA TERRORISTI ISLAMICI E MOSCHEE

ABUSIVE(12)».*

Milano, 26 Dicembre 2024 – «Gli ultimi arresti nei confronti di giovani

ragazzi accusati di aver dato vita a un’associazione terroristica

d’ispirazione jihadista, ci devono far riflettere e non bisogna abbassare

la guardia. A Milano, soggetti come questo, ce ne sono parecchi; infatti,

attualmente, è ricercato un marocchino di 20 anni che sembrerebbe essere il

presunto capo di un’organizzazione di giovani e giovanissimi terroristi

islamici. Ricordo che solo nella nostra città nel 2024 ci sono stati tre

arresti di cittadini stranieri che inneggiavano al terrorismo, sia in

strada che sui Social. Bisogna continuare, in termini di sicurezza, in

questa direzione visto e considerato che nel capoluogo lombardo siamo pieni

di questi soggetti che potrebbero operare e istigare alla violenza anche

nelle 12 moschee abusive milanesi che la Giunta Sala non controlla e

continua a proteggere. In questi luoghi, garantisce il Sindaco che i loro

frequentatori appunto, ed i sermoni stessi, siano tutti regolari e

non incentivano alla partecipazione alla Jihad islamica e inneggiano al

martirio»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*