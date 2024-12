Comunicato stampa: Sant’Agata di Militello, XIi edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale” con il giornalista del Tg5 Guido Del Turco

(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEI SOCIALDEMOCRATICI

SANT’AGATA DI MILITELLO, XII EDIZIONE DEL PREMIO ANTIMAFIA “SALVATORE CARNEVALE” CON IL GIORNALISTA DEL TG5 GUIDO DEL TURCO.

Venerdì 27 dicembre alle 17,30 a Sant’Agata di Militello, presso la sede dell’Università Telematica Pegaso al Centro Agorà (1° piano), in via Medici 189, si terrà la dodicesima edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, organizzata dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” in collaborazione con il Comune di Galati Mamertino. Interverrà alla cerimonia Guido Del Turco, giornalista del Tg5, che riceverà il Premio in memoria del padre, Ottaviano Del Turco, ultimo segretario nazionale del Psi e già ministro delle Finanze, recentemente scomparso. Il leader socialista, che fu anche segretario nazionale aggiunto della Cgil, presidente della Commissione parlamentare antimafia, senatore della Repubblica, parlamentare europeo e presidente della Regione Abruzzo, è stato sempre legato alle figure di Salvatore Carnevale e di sua madre Francesca Serio, che ha ricordato anche nel corso di suoi interventi parlamentari.

Palermo, 26 dicembre 2024.

PARTITO DEI SOCIALDEMOCRATICI

Socialdemocrazia (SD) – Per la Costituente Socialista

Sito web: http://www.socialdemocratici.it