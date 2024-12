COMUNICATO STAMPA – UNA BELLA STORIA DI NATALE

(AGENPARL) - Roma, 25 Dicembre 2024

Giovedì scorso 19 dicembre, il Nucleo Polizia Ambientale dei

Caschi Bianchi metelliani e’ stato contattato dalla Responsabile del Canile

Municipale che riferiva di un increscioso episodio accaduto il giorno

prima. Nelle prime ore di mercoledì 18 infatti, su uno dei ponti pedonali

che collegano le due sponde del torrente Cavaiola, all’altezza di San

Giuseppe al Pozzo, un uomo veniva visto scaraventare in acqua due cuccioli

di cane.

Il testimone dell’accaduto, F. P., abitante in zona, non esitava

a buttarsi nelle gelide acque del torrente per salvare i due cuccioli;

purtroppo, pur recuperandoli entrambi, uno dei due era già deceduto

nonostante i tentativi di rianimazione dell’eroico 45enne cavese.

Il personale della Pattuglia Ambiente, agli ordini del

comandante Stefano Cicalese si attivava immediatamente per rintracciare

l’autore dell’ episodio, coordinato dal Responsabile della Polizia

Giudiziaria, Cap. Giuseppe Senatore.

Nella tarda mattinata veniva individuato S. L. di circa 70 anni,

proprietario di un fondo agricolo che costeggia la Cavaiola che, messo alle

strette, dapprima tentava di negare il suo coinvolgimento ed alla fine

ammetteva il brutto episodio.

Immediatamente veniva ordinato allo stesso di rendere disponibile

la madre del cucciolo sopravvissuto affinché potesse allattarlo presso il

canile municipale dove sono entrambi ospitati provvisoriamente.

Nelle ore successive, su precise direttive anche dell’Assessore

Germano Baldi, il Sig. S. L. veniva deferito alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Nocera Inferiore per il reato previsto e punito

dall’art. 544 bis del Codice Penale che comporta, in caso di condanna, la

reclusione da 4 mesi a due anni.

Nel frattempo, il personale del Nucleo Ambientale della Polizia

Municipale ha provveduto anche all’adozione del cucciolo di Breton Setter

ad una persona che si e’ resa disponibile non appena sara’ svezzato.

