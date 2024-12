Teatro Panettone spettacolo 28 dicembre – Comune di Ancona – Ufficio stampa- comunicati del 24 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 AL TEATRO PANETTONE CON TOUT LE CIRQUE C’E’ “IPAINT” CON MATTEO PALLOTTO

In “iPaint” nulla è ciò che sembra! Infatti qualsiasi oggetto nelle mani dell’imbianchino Mister Acrilic diventa altro per raccontare tante piccole storie all’interno del suo mondo fatto di barattoli e pennelli.

Questo è “iPaint” di e con Matteo Pallotto in scena il 28 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Panettone per la rassegna Tout Le Cirque. Uno show coinvolgente e divertente per tutta la famiglia nel periodo natalizio!

La Trama

Durante lo spettacolo lo sguardo sognatore del protagonista guiderà il pubblico

che dovrà lasciarsi andare, dimenticando regole e schemi per poter entrare in un mondo surreale e poetico. iPaint è un universo fatto d’intrecci, cadute ed incastri a ricordare comici del passato come Buster Keaton, Charlie Chaplin o Laurel& Hardy dai quali nasce Mr.Acrilic, un personaggio buffo, stralunato ed ingenuo che osserva tutto da una prospettiva obliqua, meravigliosa e piena di fantasia. Ma iPaint è anche circo, magia e follia perché la vita è più bella se la si vive con un pizzico di follia!

Teatro Panettone – stagione 2024-2025, organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi Ancona in collaborazione con AMAT, con il patrocinio di Comune di Ancona e Regione Marche. La stagione propone le rassegne Made in Marche, Teatro Contemporaneo e Tout Le Cirque.

Informazioni e biglietti :

dal lunedì al sabato – 9:00/12:30 – 16:00/19:30

On line https://www.vivaticket.com/…/scherzi-alla-rossini/245012

dal lunedì al venerdì – 10:00/16:00 (orario continuato)

Al Teatro Panettone: al botteghino, da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo