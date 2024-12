Il sindaco di Greccio Emiliano Fabi e l’assessore Aurora Caprioli incontrano Papa Francesco. Il Santo Padre invitato a Greccio per il Giubileo

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 Il sindaco di Greccio Emiliano Fabi e l’assessore Aurora Caprioli incontrano Papa Francesco. Il Santo Padre è stato omaggiato con un Presepio di San Francesco, simbolo di Greccio ed è stato invitato a Greccio per il Giubileo 2025.

Nei giorni scorsi, il Sindaco di Greccio Emiliano Fabi insieme all’Assessore alle Politiche sociali e giovanili, rapporti con le associazioni, consulte, pari opportunità Aurora Caprioli, hanno avuto il piacere di incontrare sua Santità Papa Francesco in Casa S. Marta (Città del Vaticano). Dopo gli auguri per i suoi 88 anni, il Sindaco Fabi e l’Assessore Caprioli hanno donato al Santo Padre un piccolo presepio realizzato da una artigiana del posto, in cui è raffigurata la Natività di San Francesco, simbolo di Greccio. Con l’occasione, il Sindaco Fabi e l’assessore Caprioli, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta, hanno espresso la speranza di poter riabbracciare il Papa a Greccio durante una visita ufficiale in occasione del Giubileo.

“A cinque anni di distanza dalla visita pastorale di Papa Francesco nel nostro borgo dove firmò la lettera “Admirabile signum” – sottolineano Fabi e Caprioli – sarebbe emozionante avere ancora tra noi il Santo Padre durante il Giubileo 2025. La sua presenza per Greccio e per l’intero territorio del reatino sarebbe un evento straordinario che ci riempirebbe i cuori di gioia”.

*In allegato una foto degli Amministratori di Greccio con Papa Francesco