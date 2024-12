CS – A piccoli passi verso l’Intelligenza Artificiale – Incontro alla Biblioteca Civica di Alassio venerdì 27 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

Interessante incontro di formazione all’Auditorium della Biblioteca Civica di Alassio in programma venerdì 27 dicembre alle ore 18 per conoscere questo strumento sempre più presente nelle nostre vite

Sarà un’occasione per addentrarsi in uno degli strumenti più discussi del momento: l’Intelligenza Artificiale. La Biblioteca di Alassio ha in corso in queste settimane una mostra interattiva proprio sull’IA e ne ha approfittato per aggiungere ulteriori momenti di approfondimento.

Renzo Allaria, esperto in informatica, venerdì 27 dicembre, presso l’Auditorium della Biblioteca, illustrerà il cammino dell’IA dai suoi primi passi fino alla situazione odierna.

“Abbiamo chiesto ad un esperto – sottolinea Mariacristina Boeri, consigliere comunale di Alassio con incarico alla Biblioteca – di tenere un incontro dedicato a questo tema che spunta di continuo nella vita di tutti i giorni. Il dottor Allaria ha risposto con entusiasmo e gliene sono grata perché trovare tecnici in grado di disporre di una materia così complessa non è per niente facile”.

Il mondo si sta sempre più abituando a convivere con questa nuova frontiera della tecnologia che spesso viene presentata velocemente e senza adeguati approfondimenti. Questa di Alassio sarà l’occasione per poter capire di che cosa si parli veramente quanto tiriamo in ballo l’Intelligenza Artificiale. Scavalcherà l’uomo? Si perderanno dei posti di lavoro? Camufferà il mondo reale? Soppianterà le nostre tradizioni?

“Le domande sono tante – prosegue Boeri – e tutte legittime. Per questo abbiamo voluto mettere in calendario, proprio in un momento di forte afflusso di turisti ad Alassio, questa occasione di saperne di più oltre al nome che circola sulle bocche di tutti”.

Al termine della serata è previsto un rinfresco con assaggi di prodotti locali. “Un modo – conclude Boeri – per tornare alla tradizione in una serata di grande avanguardia, proprio su un terreno dove credo che l’IA farà fatica a soppiantare l’uomo”.

L’appuntamento è alle ore 18 presso l’ Auditorium della Biblioteca Civica, in Piazza Airaldi e Durante 7.

