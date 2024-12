COMUNICATO STAMPA – LA POLIZIA DI STATO NELLE SCUOLE PER SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI SUL PERICOLO DEI FUOCHI D’ARTIFICIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

La Polizia di Stato nelle Scuole per sensibilizzare gli studenti

sul pericolo dei fuochi d’artificio

Si avvicina l’ultimo dell’anno, momento in cui, soprattutto i giovani saluteranno il 2024 con i cosiddetti “botti”. Per prevenire gli incidenti che possono scaturire da un uso scorretto dei giochi pirotecnici, la Questura ha realizzato una specifica campagna di sensibilizzazione finalizzata ad informare i giovani sui pericoli legati all’uso improprio dei fuochi pirotecnici.

L’iniziativa fortemente voluta dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, s’inserisce nell’ambito delle attività legate alla sicurezza e legalità ed è rivolta agli alunni delle Scuole secondarie di primo grado di Salerno e di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, ove hanno sede i Commissariati di Pubblica Sicurezza.

Gli incontri tenuti dal Dirigente delle Volanti della Questura di Salerno e dai Dirigenti dei Commissariati nelle giornate dal 10 al 20 dicembre u.s., hanno avuto il prezioso supporto di un team qualificato composto da un Artificiere antisabotaggio e da un’unità cinofila della Polizia di Stato, con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti idonei a formare le loro coscienze civili e garantire a Docenti ed Educatori un contributo sulla informazione e prevenzione.

Il personale specializzato ha illustrato agli studenti i pericoli derivanti dall’incauto maneggio di giochi pirotecnici, nonché dall’utilizzo di botti illegali, attraverso video realizzati per l’occasione e mostrando loro materiale informativo.

Nel corso degli incontri l’Artificiere, coadiuvato da personale specializzato della Polizia di Stato, con il coordinamento dell’Ufficio Relazioni esterne della Questura di Salerno, ha mostrato filmati e immagini emblematiche che, più delle parole e dei divieti, hanno raccontato quanto potrebbe accadere nel maneggiare e fare esplodere petardi vietati. Gli esperti hanno risposto alle tantissime domande degli alunni fornendo loro consigli e suggerimenti utili per non incorrere in situazioni di pericolo.

“Quando si utilizzano artifici pirotecnici, non bisogna mai dimenticare le regole imposte dalla legge e quelle suggerite dall’esperienza e dal buon senso. Ricordiamo che gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall’uso sconsiderato di prodotti illegali e, soprattutto, che è molto pericoloso maneggiare fuochi inesplosi”.

Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei più giovani e nella promozione della cultura della sicurezza, cercando di educare e informare affinché le festività possano trascorrere in serenità, evitando incidenti che possono avere gravi conseguenze.