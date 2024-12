CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 25 Dicembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati ovunque. Al pomeriggio non

sono attesi cambiamenti sostanziali con al più il transito di qualche

velatura. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto

con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni Tirreniche,

precipitazioni sparse sull’Abruzzo con neve dai 500-600 metri. Al

pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve aumento in Abruzzo dai

700 metri. In serata ancora tempo stabile con poche nubi sul versante

tirrenico, addensamenti su quello adriatico con neve in Abruzzo ancora dai

600-700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino neve lungo l’Appennino oltre i 700-800 metri, piogge sulla

Sicilia settentrionale e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche

variazioni, ampie schiarite sulla Sardegna. In serata ancora fenomeni lungo

l’Appennino e sulla Sicilia settentrionale, con neve oltre gli 800-1100

metri, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite e sereno sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e

stazionarie sul resto d’Italia, massime in lieve rialzo al Centro-Sud e

stabili o in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori.

