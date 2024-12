Avviso aggiornamento Consiglio Comunale

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

Visto il D.lgs. nr. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale

ricorda che i lavori della seduta del Consiglio comunale del 23 dicembre 2024 sono aggiornati in 2ª

convocazione al giorno 30 dicembre 2024 (Lunedì) alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare della Provincia

– Via Senatore Carboni – Oristano – per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

comunica inoltre che l’ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato per il giorno 30 dicembre

2024 (Lunedì) alle ore 09:00 deve intendersi integrato con i seguenti argomenti:

 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive articolo 194 lettera a) del

decreto legislativo n. 267/2000. Sentenza TAR n. 457/2024 per l’annullamento del provvedimento

unico Suape n. 165/2021 (Prop. n. 75 del 04/12/2024);

 Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive articolo 194 lettera a) del

decreto legislativo n.267/2000. Sentenza TAR n. 848/2024 nel procedimento n. R.G. 191/2022

(Prop. n. 78 del 05/12/2024).

L’ordine del giorno deve intendersi pertanto così riformulato:

2) Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell’art. 175, comma 3, d.lgs. 267/2000

Nomina 2 componenti di minoranza in seno alla IX Commissione consiliare permanente “Equità di

genere e pari opportunità” in sostituzione delle componenti dimissionarie (Prop. n. 68 del

Interrogazione Consiglieri Marcoli, Obinu Maria, Obinu Giuseppe, Marchi, Della Volpe, Daga, Perra,

Federico: “Assenza del Comune di Oristano dal Bando Regionale per l’organizzazione degli eventi

di Capodanno”;

Interpellanza urgente Consiglieri Marchi, Della Volpe, Daga, Perra, Federico, Obinu Maria, Marcoli,

Obinu Giuseppe: “Parcheggi a pagamento Piazzale San Martino;”

Interpellanza urgente Consiglieri Marchi, Della Volpe, Daga, Perra, Federico, Obinu Maria, Marcoli,

Obinu Giuseppe: “Lavori Istituto Frassinetti e disagi alunni Scuola Primaria Sacro Cuore”.

Mozione Consiglieri Obinu Maria, Marcoli, Obinu Giuseppe, Della Volpe, Daga, Perra, Marchi,

Federico: “Necessità di una politica abitativa per famiglie a canoni concordati e affitti agevolati”;

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive articolo 194 lettera a) del

decreto legislativo n. 267/2000. Sentenza TAR n. 457/2024 per l’annullamento del provvedimento

unico Suape n. 165/2021 (Prop. n. 75 del 04/12/2024);

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive articolo 194 lettera a) del

decreto legislativo n.267/2000. Sentenza TAR n. 848/2024 nel procedimento n. R.G. 191/2022

(Prop. n. 78 del 05/12/2024).

