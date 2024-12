1224 delibera di giunta ostello via firenze

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Delibera di Giunta

Ostello di via Firenze

Approva la proposta di Project Financing per la riqualificazione e gestione della struttura

La Spezia, 24 dicembre 2024 – La Giunta comunale guidata dal Sindaco Pierluigi Peracchini ha deliberato l’approvazione di una proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) in forma di finanza di progetto (Project Financing) avanzata dalla ditta New Team srl per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva nel Comune della Spezia. Il progetto prevede la trasformazione dell’ex Scuola Materna di Via Firenze in un moderno ostello.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: “Il progetto di ristrutturazione dell’ex scuola materna di Via Firenze, destinata a diventare una struttura turistico-ricettiva, rappresenta un’opportunità per accogliere gruppi numerosi di visitatori, ampliando l’offerta di alloggi nella nostra città. È un’iniziativa importante, avviata fin dall’inizio del primo mandato, che presto si concretizzerà, contribuendo a completare la riqualificazione del quartiere Umbertino con una nuova struttura di qualità a disposizione dei visitatori”.

La proposta di concessione risponde pienamente alle finalità di interesse pubblico, garantendo la riqualificazione e la conversione dell’edificio scolastico in una struttura ricettiva che contribuirà a potenziare l’offerta turistica della città.

L’edificio oggetto di progettazione, delimitato da Via Napoli, Via Firenze e Via Milano, è un fabbricato a pianta rettangolare su quattro piani, tre fuori terra ed uno parzialmente interrato, con struttura portante in cemento armato. Ogni piano ha una superficie di circa 400 mq e un’altezza interna di 3,50 metri, escluso il piano seminterrato con un’altezza di 3,80 metri. I vari piani sono attualmente collegati da un ampio vano scala a forma di ferro di cavallo. L’immobile è dotato di due ingressi separati: il primo direttamente su Via Napoli e il secondo con accesso dal cortile interno.

Il luogo risulta ottimale, a brevissima distanza dalla stazione centrale, in prossimità dei musei cittadini e ben collegato a tutti i servizi di trasporto pubblico.

Per questi motivi la Giunta Peracchini ha dichiarato la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta, sottolineando l’importanza del progetto per lo sviluppo economico e turistico del territorio.