VR – Vicino Rosa: torna l’esperienza virtuale del trasporto della Macchina di Santa Rosa

In attesa del trasporto straordinario annunciato per il 2025 Archeoares e Supa studio, con il patrocinio del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e del Comune di Viterbo, offriranno a residenti e turisti la possibilità di vivere le emozioni del Trasporto di “Gloria” anche nel periodo delle feste.

L’esperienza virtuale “Vicino Rosa. Dentro un’emozione” sarà disponibile al pubblico dal 28 dicembre al 6 gennaio 2025 con una nuova postazione sita in via Filippo Ascenzi, a pochi passi dal Museo dei Portici e dal Palazzo dei Priori.

Il progetto, presentato la scorsa estate durante le “Cene in Piazza” promosse dai Facchini di Santa Rosa e apprezzato nei mesi scorsi presso il Museo del Sodalizio, approda ora nel centro della città a pochi passi dal palazzo comunale.

Attraverso i visori VR disponibili nella postazione mobile prossima all’ingresso del Palazzo delle Poste, gli utenti potranno godere di ogni dettaglio del trasporto: il ritmo cadenzato dei Facchini, l’energia della folla che li accompagna e l’imponente bellezza di “Gloria”.

L’esperienza sarà disponibile ogni giorno dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00. I visori, garantiti per igiene con sanificazioni a ogni utilizzo, offrono un’opportunità imperdibile al costo di 5 €.

Per acquistare online https://tinyurl.com/VicinoRosaVR o http://www.archeoares.it