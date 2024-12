VARCHI (FDI): CAIVANO NON SARA’ UN CASO ISOLATO, ANCHE PALERMO AL CENTRO DEL NOSTRO IMPEGNO

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

“Caivano non resterà un caso isolato. Anche a Palermo stiamo lavorando con determinazione. Insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, siamo impegnati affinché, nel più breve tempo possibile, si possa avviare il rilancio e la riqualificazione di alcuni quartieri che necessitano di interventi urgenti, a partire da Borgo Nuovo”. Lo dichiara il deputato Segretario di Presidenza della Camera e responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi. “Un ringraziamento particolare va al ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha sbloccato le risorse necessarie a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, rendendo possibile l’avvio di interventi tanto attesi. Un grazie anche al ministro per lo Sport Abodi che, con la sua recente visita a Palermo, ha dato ulteriore impulso al rilancio delle periferie cittadine, confermando l’impegno del Governo Meloni per una rigenerazione sociale e urbana. Con l’approvazione oggi in Consiglio dei Ministri del cosiddetto Decreto Caivano bis, abbiamo trasformato idee e progetti in azioni concrete per un’Italia e un Mezzogiorno senza squilibri tra le diverse aree e i loro quartieri. Il nostro obiettivo è rendere anche Palermo una città più vivibile ed uniforme, attrattiva e con impianti sportivi e servizi adeguati in tutte le sue zone. Questo è solo il primo di una serie di interventi che saranno messi in campo per migliorare la qualità della vita in ogni parte della città. Come sempre da Fratelli d’Italia giungono atti concreti per Palermo, che grazie al nostro impegno trova ampio spazio nell’agenda del Governo guidato da Giorgia Meloni”, conclude.

