TRENI, DI GIROLAMO (M5S): DORSALE ADRIATICA PARALIZZATA, SALVINI BATTA UN COLPO

Roma, 23 dic. – “Anche oggi, nel giorno in cui milioni di italiani stanno tornando a casa per le festività, la rete ferroviaria vive una giornata di passione, con la dorsale adriatica di fatto paralizzata in entrambi i sensi di marcia tra Abruzzo e Puglia e addirittura la circolazione sospesa per 5 ore nel tratto del confine molisano-pugliese. Ora, non per ripetere sempre le stesse cose, ma non è possibile vedere il trasporto ferroviario italiano ridotto così: i disagi sono troppo frequenti e troppo impattanti. Purtroppo, dobbiamo costatare che abbiamo un ministro dei Trasporti che in realtà si occupa di trasporti una tantum e brama il Viminale. Al minimo problema tecnico, intere fette di paese si fermano completamente dal punto di vista ferroviario. Salvini e il governo battano un colpo, perché certi disagi fanno male al paese e iniziano decisamente a stancare. Prima di fantasticare di ponti sullo Stretto, forse bisognerebbe ammodernare a dovere una rete che non regge più”. Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Trasporti e Lavori Pubblici al Senato Gabriella Di Girolamo.

