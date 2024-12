Sud. Russo (FdI): In un anno bilancio Zes straordinardio

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

“Dopo un anno esatto, il bilancio della Zes unica Sud è straordinario: ammontano, infatti, a 6.885 i soggetti che hanno ottenuto il credito d’imposta durante il 2024 per un totale di 7 miliardi di euro. Straordinarie anche le tempistiche, con tempi di rilascio per le autorizzazioni mediamente poco superiori a un mese. Le polemiche che avevano accompagnato l’avvio di questa misura sono state spazzate vie dai risultati ottenuti, con il Meridione che torna a essere locomotiva d’Italia. Uno dei grandi successi del governo Meloni è aver ripristinato l’equità territoriale nonché la consapevolezza che il rilancio industriale parte dal Sud, elementi indispensabili per la crescita dell’intero sistema Paese”.

Lo dichiara in una nota il senatore Raoul Russo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione sullo svantaggio dell’insularità.

