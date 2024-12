SICUREZZA, PENZA (M5S): NON ESISTE ALCUN ‘MODELLO CAIVANO’, STOP PROPAGANDA

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

ROMA, 23 dic. – “Non esiste il ‘modello Caivano’, la presidente Meloni e tutto il centrodestra devono smetterla di fare propaganda vendendo ciò che non esiste. La riqualificazione di una struttura sportiva, inaugurata già svariate volte, insieme a pochi altri interventi marginali di certo non bastano per parlare di un ‘modello’, addirittura da propagare. Come si può parlare di ‘modello’ finché a Caivano avremo ancora quartieri ghetto come il Parco Verde, che deve essere abbattuto e ricostruito in modo ecosostenibile e delocalizzato? Con la Legge di Bilancio alla Camera è stato approvato un odg a mia prima firma per abbattimento e ricostruzione dell’edilizia popolare degli anni ’80, questa sarebbe l’azione decisiva per poter parlare di ‘modello Caivano’. Arrestare ed assicurare alla giustizia i criminali è un dovere per un governo, non uno degli elementi di un modello. Come si può pensare di aver trovato la soluzione definitiva se non si interviene in maniera strutturale con investimenti in presìdi di sicurezza e servizi sociali? Il governo Meloni ha tagliato buona parte dei fondi stanziati per la dispersione scolastica a Caivano e ci parla di modello? Basta con la propaganda, basta con le promesse fumose”.

Così il deputato caivanese del M5S Pasqualino Penza.

