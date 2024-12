NOTA FARNESINA – IL SOTTOSEGRETARIO TRIPODI RICEVE UN RAPPRESENTANTE DEI DETENUTI ITALIANI IN VENEZUELA

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

Su indicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi ha ricevuto oggi alla Farnesina l’avv. Marinellys Tremamunno, rappresentante legale di alcuni cittadini italiani detenuti in Venezuela per motivi politici.

Durante l’incontro, il Sottosegretario ha ribadito come la Farnesina e le nostre Sedi diplomatico-consolari stiano offrendo ogni possibile supporto ai connazionali sottoposti a provvedimenti di arresto o fermo per motivi politici, anche a seguito delle elezioni del luglio scorso, e ai loro familiari, sensibilizzando le Autorità locali sulla necessità di potere effettuare visite consolari per accertarne le condizioni detentive e di salute. Tripodi ha inoltre richiamato la convocazione di due settimane fa dell’Incaricata d’affari dell’Ambasciata del Venezuela a Roma, nel corso della quale era stata reiterata la richiesta da parte del Governo italiano di un rilascio di tutti i prigionieri politici.

La Farnesina, l’Ambasciata a Caracas e la rete consolare italiana in Venezuela sono impegnate nell’azione a tutela e assistenza della comunità di italiani residenti nel Paese, anche tramite una “task force” permanente appositamente istituita su impulso del Ministro Tajani.