LOCATELLI: RICONOSCIMENTO CAREGIVER FAMILIARE È PRIORITÀ

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 LOCATELLI: RICONOSCIMENTO CAREGIVER FAMILIARE È UNA PRIORITÀ

ROMA, 23 DIC – Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha presentato oggi in Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro Marina Elvira Calderone, un’informativa sull’inizio di valutazione del disegno di legge di iniziativa governativa per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare.

“Il riconoscimento del caregiver familiare è una priorità e il tavolo interministeriale istituito dal Ministero per le Disabilità e dal Ministero del Lavoro ha lavorato in queste settimane per definire una cornice normativa che possa cogliere gli aspetti maggiormente rilevanti per le persone che amano e che curano e che non vogliono essere sostituite.

Ci tengo molto a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato ai lavori del tavolo, per la disponibilità e per l’impegno dimostrati – spiega il Ministro Locatelli – Oggi abbiamo presentato l’informativa al Consiglio dei Ministri,

tracciando le linee principali sulle quali procedere all’impostazione del disegno di legge, il lavoro prosegue e la norma darà riscontro alle tante necessità”.