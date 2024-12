[Comune Palermo] Cultura, Palermo la miglior città Liberty dell’anno alla nona edizione di “Best LibertyCity”

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

La storia del Premio “Best LibertyCity”

In seguito al successo delle tre edizioni del concorso foto e video Italian Liberty (2013-2015), l’associazione culturale ITALIA

LIBERTY ha pensato a un evento con lo scopo di rilasciare ogni anno un’onorificenza speciale verso la pubblica

amministrazione: il premio “Best LibertyCity”.

Lo studio Aitm Art, leader nella organizzazione di eventi culturali ha supportato per i primi anni il premio nazionale “Best

LibertyCity” con la partecipazione dei cittadini che potevano concorrere producendo immagini e documenti per candidare la

Miglior città Liberty d’Italia.

L’alta onorificenza riconosciuta dall’organizzazione culturale Italia Liberty è rivolta alla pubblica amministrazione

comunale della città che si aggiudicherà il premio (targa d’onore e una proprietà artistica).

Possono entrare in gioco, e favorire la scelta finale, tutti i cittadini italiani e stranieri con l’invio di massimo dieci fotografie

inerenti al tema e non per promuovere la città che prediligono.

Il Direttore Artistico di ‘‘Best LibertyCity’’, Andrea Speziali, nella veste di esperto d’arte Liberty, giudicherà la migliore città

Liberty per l’anno corrente assieme a un autorevole comitato di studio e ricerca selezionato fino al 2022 dalla professoressa

Cecilia Casadei e negli anni a seguire da un’altra figura interna all’associazione che per ragioni di riservatezza è stato deciso di

non divulgare.

Il premio BEST LIBERTYCITY viene assegnato alla città che conserva edifici, monumenti e opere d’arte in stile Liberty

più belli e apprezzati dal grande pubblico, senza escludere (elemento di valutazione) la sensibilità con il quale il comune ha

conservato e promosso il proprio patrimonio attraverso mostre, eventi culturali e pubblicazioni.

Entrano in gioco anche le attività di promozione culturale che l’amministrazione ha svolto negli ultimi anni. Un dato che la

giuria del Premio tiene in considerazione sono anche le collaborazioni e le attività culturali organizzate da enti pubblici e privati

esterni all’amministrazione comunale.

A favorire la scelta della città vincitrice saranno i cittadini italiani e stranieri che segnaleranno il patrimonio Liberty di una

specifica città attraverso l’invio di documenti, motivazioni e immagini accompagnate da una didascalia via mail a

La partecipazione all’iniziativa è gratuita aperta a giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole

di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; tutti possono partecipare al premio “BEST

LIBERTYCITY’’.

La premiazione salvo accordi con l’amministrazione comunale viene celebrata presso la città di Rimini dove ha sede Italia

Liberty oppure come spesso accade il Fondatore, Presidente e Consiglio di Amministrazione dell’associazione si recano nel

luogo designato dalla città vincitrice per consegnare l’onorificenza al Sindaco e tutta l’amministrazione comunale.

Il titolo del premio in lingua inglese (Miglior città Liberty) è stato scelto nella speranza che tutta la bellezza Liberty diventi