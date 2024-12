[Comune Palermo] Comune e associazione GIWA donano arredi scolastici alle scuole ghanesi

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 *****

L’Assessorato all’Istruzione del Comune di Palermo e l’associazione

GIWA (*Ghana

italian women association*) donano alle scuole ghanesi più di duemila

arredi. Si tratta di 809 banchi, 1277 sedie, quattro lavagne, tre porta pc,

undici scrivanie, due armadietti e una cassettiera.

Il materiale è stato donato dagli istituti comprensivi Florio, Politeama e

Rita Levi Montalcini e l’intera operazione è stata coordinata dall’Ufficio

Scuole dell’obbligo del Comune di Palermo, diretto da Maria Giovanna

Sparacino.

I banchi e gli altri arredi, che verranno suddivisi tra diverse scuole del

paese, sono in viaggio su una nave container che attraccherà nel porto

della capitale Accra i primi giorni di gennaio.

Il trasporto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Giwa e

la compagnia di navigazione Grimaldi Lines che ha messo a disposizione

gratuitamente lo spazio necessario su una delle sue imbarcazioni dirette

verso il continente africano.

«Questa iniziativa vuole rappresentare un gesto concreto di solidarietà e

un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, scuole e aziende

possa fare la differenza», *hanno dichiarato congiuntamente il Sindaco

Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo*. «Ringraziamo

l’ex assessora Antonella Tirrito per averci coinvolto in questo progetto e

i Dirigenti delle scuole palermitane per avere risposto alla nostra

richiesta, mettendo a disposizione il materiale da donare che, senza

dubbio, contribuirà a migliorare le condizioni di studio di molti bambini e