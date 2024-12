[Comune Palermo] Avvio raccolta differenziata nel Centro Storico – Dichiarazione dei consiglieri dei gruppi M5S, PD, AVS, OSO, Gruppo Misto e Franco Miceli

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 «Ci associamo alla richiesta che arriva dalla Prima Circoscrizione per

prorogare l’avvio della raccolta differenziata porta a porta nel centro

storico, previsto per il 10 gennaio. Nelle condizioni attuali, infatti, si

tratterebbe di un fallimento già annunciato, a discapito dei quartieri

coinvolti. Condividiamo pienamente la necessità di attivare immediatamente

un tavolo tecnico di confronto, indispensabile per pianificare in modo

efficace le attività di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio. È

fondamentale coinvolgere tutti gli attori locali, scuole, parrocchie e

associazioni, operatori turistici, cittadini e cittadini, che fino ad ora

sono stati esclusi da questo processo. Riteniamo altrettanto dannoso

rinviare ad un secondo momento l’avvio del porta a porta nel quartiere

Albergheria e nel mercato di Ballarò . Una simile decisione rischierebbe di

trasformare l’area in una sorta di “zona franca” a due passi per chi

intende eludere le regole, aggravando ulteriormente le condizioni di vita

di una comunità che già affronta numerose difficoltà. Questo fallimento

annunciato non può quindi ricadere sui quartieri, che verrebbero

ingiustamente etichettati come incapaci di rispettare le regole. È invece

responsabilità dell’amministrazione garantire un avvio efficace,

rispettando tutti i passaggi necessari. A partire dalla distribuzione dei

kit, che risulta essere in grave ritardo e che è elemento essenziale per il

successo della raccolta differenziata. Chiediamo quindi con forza un

confronto in merito, unico strumento per costruire un approccio realmente

condiviso e inclusivo. Solo così sarà possibile assicurare il successo

dell’iniziativa e una reale equità, senza lasciare indietro nessuno».

Lo dichiarano i consiglieri comunali del M5S, PD, AVS, OSO, Gruppo Misto e

Franco Miceli.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo